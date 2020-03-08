Вырос спрос на поездки из Петербурга в Псков

12:17, 08 марта 2020, ПАИ

Зафиксирован рост спроса на железнодорожные билеты из Санкт-Петербурга в Псков 8 марта. Это железнодорожное направление признано одним из самых популярных маршрутов россиян в Международный женский день, сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Из Москвы граждане больше всего билетов купили на поезда до Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Иваново и Владимира. Также в первую десятку рейтинга попали поездки из Москвы в Смоленск, Саратов, Воронеж и Белгород, а из Санкт-Петербурга в Псков.

Среди международных переездов самыми популярными стали «Москва – Минск», «Петербург – Хельсинки» и «Москва – Киев». В рейтинг попали также Гродно и Гомель с выездом из Москвы и Рига – из Санкт-Петербурга.

С 4 августа 2018 года благодаря усилиям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова между Псковом и Санкт-Петербургом начали курсировать первые «Ласточки». С 3 августа 2019 года по субботам и воскресеньям поезд «Санкт-Петербург – Псков» стал ходить до Печор. А с 1 ноября 2019 года между Санкт-Петербургом и Псковом начала курсировать ночная пара скоростных поездов «Ласточка».