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Общество

Два председателя районных судов требуются в Псковской области

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии четырёх вакансий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления судебного департамента региона.

Так, открыты вакансии председателя Бежаницкого районного суда и председателя Опочецкого районного суда, а также две вакансии федерального судьи Псковского районного суда.

Документы и заявления от претендентов принимаются до 6 апреля в управлении судебного департамента в Псковской области (Псков, улица Розы Люксембург, 19, кабинет № 8). Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Все подробности можно узнать по телефонам: 54-12-40, 57-10-07.   

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