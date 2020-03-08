Юный пскович пытался забраться на четвертый этаж дома, чтобы поздравить девушку с 8 марта

16:28, 08 марта 2020, ПАИ

8 марта в Пскове на улице Чехова,1 юный романтик на вид 17 лет решил с первого этажа дома по балконам добраться на четвертый, чтобы поздравить свою девушку с Международным женским днём, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Однако осуществить задуманное юноша не сумел. В итоге, со стены дома его пришлось снимать сотрудникам МЧС.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В настоящий момент на месте находятся пожарная машина, скорая помощь и сотрудники полиции. Молодой человек не пострадал, от госпитализации отказался. Сейчас с ним беседу ведут правоохранительные органы.