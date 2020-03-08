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Общество

Более 880 тысяч цветов из 15 стран мира ввезли в Псковскую область к 8 марту

С начала марта в Псковскую область поступили срезанные и горшечные цветы из 15 стран мира. Их количество превысило отметку в 880 тысяч, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Основной объем поставляемых срезанных цветов выращен в Нидерландах, Италии, Испании, Германии, Израиле, Кении, Колумбии и Эквадоре, а горшочных растений – в Бельгии, Польше и Португалии.

Вся ввезенная цветочная продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль. Карантинные объекты не выявлены.

Всего с начала года в пунктах пропуска через госграницу РФ в Псковской области были проконтролированы более 26 млн штук срезанных цветов и горшочных растений.

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