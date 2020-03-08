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Общество

Быть внимательнее на дорогах призывает псковичей ГИБДД

Быть предельно внимательными на дорогах призывает псковичей ГИБДД, сообщили Псковскому агентству информации в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Водителей призывают принимать дополнительные меры безопасности в пасмурную погоду, во время осадков, при плохой видимости на дорогах и при скользком дорожном покрытии.

В ГИБДД подчеркивают, что маневры на скользкой дороге – рискованное дело, так как это зачастую ведет к столкновению транспорта. На скользких дорогах тормозной путь машины увеличивается вдвое – втрое, напоминают в ГИБДД.

В связи с этим водителям рекомендуют выбирать оптимальный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, а также избегать опасных маневров и строго соблюдать дистанцию. 

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