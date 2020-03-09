Как получать пенсию в 50 тысяч рублей, объяснили в Пенсионном фонде

09:40, 09 марта 2020, ПАИ

Значительно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, рассказала глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Она прокомментировала появившуюся накануне информацию о том, что одна из жительниц Омской области получает обычную страховую пенсию в размере 52 тысяч 533 рублей.

Эту сумму женщина заработала только лишь на страховых взносах. При этом средняя пенсия по области составляет 13 тысяч 813 рублей.

При формировании выплат ветераны, инвалиды и другие категории граждан могут рассчитывать на ЕДВ. Также увеличить размер пенсии может набор социальных услуг для федеральных льготников, ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Крайнем Севере и других вредных производствах.

Исполнительный директор одного из некоммерческих пенсионных фондов Антон Шпилев считает, что пенсию в 50 тысяч рублей можно заработать, «докупая страховые баллы». Он пояснил, что размер выплаты определяется стажем работы и страховыми взносами. «Человек мог работать во времена СССР на предприятии с вредными условиями, это также могло сказаться на высоком размере выплачиваемого пенсионного страхования», — предположил Антон Шпилев.