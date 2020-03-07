Спектакль «Ионыч» покажут в псковском театре 9 марта

10:20, 09 марта 2020, ПАИ

9 марта в 18:00 на малой сцене Псковского театра драмы покажут спектакль «Ионыч» про рассказу Антона Чехова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Режиссёр постановки – Василий Сенин.

«Чеховский «Ионыч» - это, прежде всего, драматическая история способного, искренне увлеченного своим делом человека, который превращается в ограниченного, жадного и равнодушного обывателя. В своей новой постановке режиссер покажет, чем опасна для человека жизнь в замкнутом маленьком обществе», - рассказали в пресс-службе.

По словам режиссёра, спектакль «Ионыч» - это его размышления о жизни в Пскове. «Трогательная и печальная судьба чеховских героев очень похожа на судьбы людей, увиденных мной здесь. Мне кажется, что Чехов не писал карикатуры, он был более жесток. Он с помощью отстранения описывал то, как мы сами превращаем свою единственную жизнь в бессмысленное существование, опустошая себя стремлением к надуманному комфорту. Я думаю, что этот спектакль будет интересен именно тем, что он как зеркало, возможно, как антидот. Мы все – результат собственного выбора, и именно осознание этого отделяет разумного человека от безумца. Мне было очень интересно затронуть эту тему с актерами псковского театра и я изумлен их храбрости исследовать размышления Чехова о провинциальности путем собственного опыта. Это заслуживает уважения и внимания», - уточнял Василий Сенин.