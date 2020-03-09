ГИБДД просит псковичей не пренебрегать правилами перевозки детей в автомобилях
Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.
Дети-пассажиры - самые незащищённые участники дорожного движения, жизнь и здоровье которых зависят от взрослых. Зачастую водители транспортных средств из-за недисциплинированности подвергают опасности самых юных участников дорожного движения.
Сотрудники полиции призывают взрослых быть предельно внимательными и осторожными на дороге, не нарушать даже элементарных требований безопасности, ведь ценой беспечности может стать здоровье и жизнь ребёнка.