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Росгвардейцы остановили угонщика на трассе Остров - Новоржев

8 марта житель Острова сообщил в правоохранительные органы об угоне принадлежащего ему автомобиля «Лада Приора».

Информация была передана экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области, который находился на маршруте патрулирования.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, росгвардейцам совместно с сотрудниками ГИБДД удалось остановить автомобиль на трассе Остров - Новоржев, водитель задержан. За рулем находился 32-летний нетрезвый местный житель.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.

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