«Нормальную летнюю погоду» обещают синоптики жителям европейской части России

12:06, 09 марта 2020, ПАИ

Температура предстоящим летом на европейской территории России будет очень комфортной, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет «Российская газета».

Общий фон летом на большей части европейской России на один-два градуса теплее многолетних значений. «Средняя температура для Русской равнины - это плюс 20-25 градусов. Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта. Все, что выше плюс 27 градусов, это уже стресс для организма», - уточнил ЕвгенийТишковец.

По его словам, предстоящее лето должно напомнить, какая она - нормальная летняя погода. Внутри названного температурного режима будут отклонения и в сторону понижения, и в сторону повышения температуры. «Не будет все время плюс 27. И ливни, и грозы, и град никто не отменял. И ураганы могут быть, но это нормальная история для лета», - отметил Евгений Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что новейшую технологию долгосрочных прогнозов он уже использовал в конце августа прошлого года, когда рассчитывал прогноз на зиму. «За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, все оправдалось. Сейчас я проецирую свои расчеты на летний сезон», - уточнил Евгений Тишковец.