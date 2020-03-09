Псковская швейная фабрика «Славянка» шьёт одежду для крупного испанского бренда масс-маркета

12:34, 09 марта 2020, ПАИ

Псковская швейная фабрика «Славянка» шьёт одежду для крупного испанского бренда масс-маркета. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор предприятия Елена Косенкова.

Руководитель отметила, что, по условиям контракта, не имеет права разглашать название марки. «Могу сказать, что мы работаем с ними вот уже третий год. Шьём женские костюмы, юбки, брюки. На ближайший квартал фабрика загружена работой. Это не только иностранные заказы, но и госзаказ, заказы для внутреннего рынка», - уточнила Елена Косенкова.

Одежда, отшиваемая в Пскове, отправляется в страны Европы, в которых представлен известный бренд. Известно, что нарядами от него не пренебрегает и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.