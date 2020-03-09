До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода

15:04, 09 марта 2020, ПАИ

10 марта в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Температура по области: ночью 0…+5 градусов, днем +3…+8 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

11 марта ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

12 марта в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью и днем +4...+6 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

13 марта прогнозируется пасмурная погода, пройдет небольшой снег; ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов, ветер западный, сильный, порывы до 14 метров в секунду.