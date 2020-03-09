Суперлуние ожидается в ночь с 9 на 10 марта

17:45, 09 марта 2020, ПАИ

В ночь с 9 на 10 марта Луна подойдёт к Земле на близкое расстояние. Этот момент совпадёт с полнолунием, поэтому спутник Земли будет выглядеть больше, чем обычно. Это явление получило название суперлуния. Об этом пишет газета «Известия».

Максимально близко к Земле спутник приблизится 10 марта в 9:28 по-московскому времени. В этот момент расстояние достигнет 357 тысяч 128 километров вместо обычных 384 тысяч 400 километров.

Предстоящее суперлуние будет одним из наиболее ярких в этом году. Следующие суперлуния можно будет увидеть 8 апреля и 7 мая.