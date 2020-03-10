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Общество

Длинные выходные и сокращенные рабочие дни ожидают россиян в мае

В мае жителей России ожидают длинные выходные и сокращенные рабочие дни. В связи с празднованием 1 мая и Дня Победы ожидается сокращение продолжительности двух рабочих дней, передает РИА Новости.

Рабочие дни в преддверии праздников будут сокращены на 1 час. В связи с празднованием Дня весны и труда россияне отдохнут 5 дней подряд: с 1 по 5 мая. Далее ожидается короткая рабочая неделя с 6 по 8 мая, после чего вновь длинные выходные с 9 по 11 мая включительно.

30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями. Соответственно, продолжительность их будет сокращена на 1 час.

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