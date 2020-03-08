14 провинций закрыли в Италии из-за коронавируса

15:10, 08 марта 2020, ПАИ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Согласно документу, в Италии с 8 марта по 3 апреля будут закрыты на въезд и выезд вся Ломбардия и еще 14 провинций. На карантин закрыли, в том числе Милан и Венецию. Въезд и выезд с данных территорий разрешён лишь в случае чрезвычайной ситуации.

Ограничения также касаются работы различных учреждений: будут закрыты музеи, галереи и прочие места для проведения культурных мероприятий.

По последним данным, общее количество инфицированных коронавирусом в Италии выросло до 5,8 тысяч, скончались от вируса 233 человека. Сейчас в мире инфицированы коронавирусом более 100 тысяч человек. По мнению экспертов, прекращение его распространения к лету маловероятно.