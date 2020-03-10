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Происшествия

Перелом позвонка получила пассажирка при столкновении двух автомобилей в Пскове

49-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Golf пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Пскове 9 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 21:25 на регулируемом перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского 45-летний водитель Volkswagen Golf при повороте налево врезался в автомобиль Mercedes-Benz, которому не уступил дорогу. После столкновения Mercedes-Benz под управлением 31-летнего мужчины въехал в металлическую опору со светофором и дорожными знаками.

Пассажирка Volkswagen Golf получила перелом позвонка. Оба водителя были в трезвом состоянии. По факту дорожной аварии проводится проверка.

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