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Культура

Выставка живописи и графики Елизаветы Васнецовой откроется в Михайловском 15 марта

Елизавета Васнецова, "Сбор яблок в Михайловском", 2011 год

15 марта в 15:00 в выставочном зале «Льнохранилище» в Михайловском откроется выставка живописи и графики Елизаветы Васнецовой из фондов Пушкинского заповедника и частных собраний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В Пушкинском заповеднике представлены работы, выполненные в различных техниках натюрморты, жанровые сценки, пейзажи. Большую часть посетители выставки увидят впервые.

Елизавета Васнецова (1937 г.р.), Член Союза художников СССР (1973), потомственный живописец и график, родилась в Ленинграде в семье известного художника, представителя большой династии художников Васнецовых. В 1961 году Елизавета Васнецова окончила Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова (ныне им. Н. К. Рериха). В 1967 году окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Работает в области станкового эстампа, пастели, живописи. Участник многих художественных выставок в Санкт-Петербурге и России, дипломант Всероссийского конкурса искусства книги. Произведения Васнецовой находятся в Государственном Русском музее, музеях Твери, Кирова, Красноярска, Екатеринбурга, Белгорода, Вологды. Елизавета Васнецова активно участвует выставочных и издательских проектах, пропагандируя творчество своего отца.

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