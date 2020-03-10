«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

10:00, 10 марта 2020, ПАИ

Мошенники изобрели совершенно новый метод кражи денег с банковских карт и назвали ее «Белый кролик». Об этом пишет РБК.

Сообщается, что люди раскрывают свои личные данные после прохождение некоего опроса для того, чтобы получить за него вознаграждение. От имени звезды или известного бренда человеку предлагается пройти опрос, а для вознаграждения нужно перейти по ссылке, где пользователь проходит «тестовый платеж», на самом же деле раскрывая таким образом логин и пароль от интернет-банка.

Как отмечает издание, иллюзия получения денег за опрос заставляет людей попадаться на мошеннические уловки. Из-за созданных сайтов-однодневок мошенники практически неуловимы. К тому же они крадут незначительные суммы, а люди не обращаются в полицию.