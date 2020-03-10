Пьяный водитель попытался убежать от полицейских в Опочке
Водитель в состоянии алкогольного опьянения попытался убежать от сотрудников дорожно-патрульной службы в Опочке, сообщили Псковскому агентству информации в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».
Автомобиль под управлением нетрезвого 28-летнего водителя сотрудники ДПС остановили на улице Пушкина 9 марта в 5:40. Попытка молодого человека к бегству была пресечена действиями полицейских.
Установлено, что водитель уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое управление транспортным средством. В его действиях вновь усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.