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Пьяный водитель попытался убежать от полицейских в Опочке

Фото ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»

Водитель в состоянии алкогольного опьянения попытался убежать от сотрудников дорожно-патрульной службы в Опочке, сообщили Псковскому агентству информации в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

Автомобиль под управлением нетрезвого 28-летнего водителя сотрудники ДПС остановили на улице Пушкина 9 марта в 5:40. Попытка молодого человека к бегству была пресечена действиями полицейских.

Установлено, что водитель уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое управление транспортным средством. В его действиях вновь усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

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