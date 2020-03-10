Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта

10:04, 10 марта 2020, ПАИ

Очередной тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта, пишет газета «Комсомольская правда — Псков».

Участникам тура покажут шесть новостроек в четырех жилых комплексах. Так, в ЖК «Приоритет» можно посмотреть дом №10 на улице Кузбасской дивизии, в ЖК «Европа» — дом №8 на улице Венской и дом №24 на улице Крупской, в SMART-квартале — дом № 119 на улице Инженерной и дом № 24 на улице Юности, в ЖК «Новые Афины» — дом № 13 на улице Ижорского батальона.

В ходе тура по новостройками участники смогут задать интересующих их вопросы и выбрать планировку, а также оценить вид из понравившейся квартиры. Помимо этого, можно обсудить вопросы оплаты.

Сбор участников тура по новостройкам состоится у редакции газеты «Комсомольская правда - Псков» по адресу: Псков, улица Пароменская, дом № 21/33. Отъезд в 11:00.

Запись по телефону (8112) 702-042.