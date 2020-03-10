0
12:05
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
12:01
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
11:06
Сотрудница секс-шопа о работе: Стереотипы, хиты продаж и встреча с преподавателями
10:04
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
10:00
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
18:06
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
15:04
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
Еще новости
Общество

Свыше 20 тонн польских груш уничтожили в Себеже

В Себеже на полигоне твёрдых бытовых отходов сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям уничтожили более 20 тонн польских груш, которые незаконно ввезли в Россию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль с санкционными фруктами и без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение продукции, следовал из Белоруссии в обход фитосанитарных постов. В районе деревни Аничково Великолукского района пограничники и таможенники задержали транспорт и передали его сотрудникам Россельхознадзора, которые при досмотре нашли в нём партию польских свежих груш общим весом 20,3 тонны.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела управление Россельхознадзора вынесло постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде административного штрафа. Санкционная продукция была изъята из оборота и уничтожена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
10 марта 2020
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
10 марта 2020
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
10 марта 2020
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
10 марта 2020
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
09 марта 2020
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
09 марта 2020
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
Сериал с Алексеем Севастьяновым в одной из ролей покажут на телеканале ТНТ
09 марта 2020
Сериал с Алексеем Севастьяновым в одной из ролей покажут на телеканале ТНТ
Псковская швейная фабрика «Славянка» шьёт одежду для крупного испанского бренда масс-маркета
09 марта 2020
Псковская швейная фабрика «Славянка» шьёт одежду для крупного испанского бренда масс-маркета 1

Идет загрузка...