Свыше 20 тонн польских груш уничтожили в Себеже

10:31, 10 марта 2020, ПАИ

В Себеже на полигоне твёрдых бытовых отходов сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям уничтожили более 20 тонн польских груш, которые незаконно ввезли в Россию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль с санкционными фруктами и без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение продукции, следовал из Белоруссии в обход фитосанитарных постов. В районе деревни Аничково Великолукского района пограничники и таможенники задержали транспорт и передали его сотрудникам Россельхознадзора, которые при досмотре нашли в нём партию польских свежих груш общим весом 20,3 тонны.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела управление Россельхознадзора вынесло постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде административного штрафа. Санкционная продукция была изъята из оборота и уничтожена.