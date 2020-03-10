Высаженные у памятника 6-й роте в Пскове туи выкопали неизвестные злоумышленники

11:20, 10 марта 2020, ПАИ

В ночь с 7 на 8 марта совершена кража пяти туй (в соцсетях утверждают, что пропало 12 деревьев), высаженных вдоль забора военной части недалеко от памятника 6-й роте «Купол» в деревне Черёха Псковского района. Об этом на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова губернатор60.рф написала Любовь Задорожная.

Она отметила, что в воинской части в курсе о происшествии.

«Я по этому поводу комментарий дать вам не могу, потому что туи находятся за территорией части. Военнослужащие дивизии к происшествию не причастны, - сказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации представитель 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ по связям с общественностью Дмитрий Харичков. - Мы, конечно, по возможности присматривали за ними... Туи высадили вдоль забор буквально накануне сдачи памятника «Купол» в конце февраля. Сколько всего было деревьев, сколько пропало - мне неизвестно, высадкой занимались не мы. Знаю, что камер там нет, поэтому злоумышленники вряд ли попали на видео».