Омбудсмены будут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию России

11:23, 10 марта 2020, ПАИ

В России все региональные уполномоченные по правам человека примут участие в наблюдении за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

По её словам, у омбудсменов в этом вопросе есть достаточный опыт, а в день всероссийского голосования они откроют «горячую линию» у уполномоченного по правам человека.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении всенародного голосования по поправкам в основной закон страны 22 апреля. В настоящее время профильный комитет Госдумы одобрил проект о поправках в Конституцию России. Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию пройдёт 10 марта, третье запланировано на 11 марта.