0
12:05
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
12:01
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
09:27
Выставка живописи и графики Елизаветы Васнецовой откроется в Михайловском 15 марта
18:00
Акция «Бессмертный полк русской поэзии» стартовала в Псковской области
20:01
Этюд в абьюзных тонах: «Человек-невидимка» — эффектный ремейк голливудской классики с Элизабет Мосс
09:31
Ансамбль Псковского кремля станет доступным для маломобильных граждан
07:35
Из-за коронавируса перенесен выход нового фильма о Джеймсе Бонде
Еще новости
Культура

Спектакль «Топливо» покажут на сцене Псковского академического театра драмы

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

На сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 9 апреля покажут документальный спектакль «Топливо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-Концертной дирекции.

Документальная пьеса Евгения Казачкова родилась из продолжительного интервью с IT-предпринимателем Давидом Яном, который является основателем ABBYY и разработчиком электронных словарей Lingvo. Спектакль расскажет о карьере и поиске пути. Главный герой потратил много лет, чтобы стать ученым-физиком, но в результате занялся другими вещами. Главную роль сыграет Максим Фомин. Спектакль станет чем-то средним между лекцией и стендап-комедией. Герой спектакля рассказывает о поступлении на физтех, об авантюре с первым электронным словарем.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

За постановку спектакля «Топливо» Семен Александровский в 2017 году был удостоен Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» как лучший режиссер. Спектакль побывал с гастролями во многих городах.

Спектакль можно посмотреть 9 апреля в 16:00 на большой сцене театра. Заказать и забронировать билеты можно здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
10 марта 2020
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
10 марта 2020
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
Выставка живописи и графики Елизаветы Васнецовой откроется в Михайловском 15 марта
10 марта 2020
Выставка живописи и графики Елизаветы Васнецовой откроется в Михайловском 15 марта
Акция «Бессмертный полк русской поэзии» стартовала в Псковской области
07 марта 2020
Акция «Бессмертный полк русской поэзии» стартовала в Псковской области
Ансамбль Псковского кремля станет доступным для маломобильных граждан
06 марта 2020
Ансамбль Псковского кремля станет доступным для маломобильных граждан
Из-за коронавируса перенесен выход нового фильма о Джеймсе Бонде
05 марта 2020
Из-за коронавируса перенесен выход нового фильма о Джеймсе Бонде
Федеральный статус позволит Псковскому театру ездить на зарубежные гастроли
04 марта 2020
Федеральный статус позволит Псковскому театру ездить на зарубежные гастроли
Резную печать XVII века отреставрировали в Пскове
04 марта 2020
Резную печать XVII века отреставрировали в Пскове

Идет загрузка...