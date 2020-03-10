Спектакль «Топливо» покажут на сцене Псковского академического театра драмы

11:42, 10 марта 2020, ПАИ

На сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 9 апреля покажут документальный спектакль «Топливо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-Концертной дирекции.

Документальная пьеса Евгения Казачкова родилась из продолжительного интервью с IT-предпринимателем Давидом Яном, который является основателем ABBYY и разработчиком электронных словарей Lingvo. Спектакль расскажет о карьере и поиске пути. Главный герой потратил много лет, чтобы стать ученым-физиком, но в результате занялся другими вещами. Главную роль сыграет Максим Фомин. Спектакль станет чем-то средним между лекцией и стендап-комедией. Герой спектакля рассказывает о поступлении на физтех, об авантюре с первым электронным словарем.

За постановку спектакля «Топливо» Семен Александровский в 2017 году был удостоен Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» как лучший режиссер. Спектакль побывал с гастролями во многих городах.

Спектакль можно посмотреть 9 апреля в 16:00 на большой сцене театра. Заказать и забронировать билеты можно здесь >>>.