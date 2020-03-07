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Спорт

В Пскове пройдет первенство города по волейболу среди студентов ссузов

С 10 по 18 марта в Пскове пройдёт первенство города по волейболу (в зачёт спартакиады) среди учреждений среднего профессионального образования. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города, соревнования будут проходить в спортзалах ПсковГУ (площадь Ленина, 2; улица Льва Толстого, 4) и агротехнического колледжа (Ленинградское шоссе, 24/5).

Всего в состязаниях примут участие 80 спортсменов - шесть женских и три мужские команды. Спартакиада учреждений среднего профессионального образования традиционно проводится в Пскове в течение всего учебного года по восьми видам спорта.

Подведение итогов состоится 18 марта.

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