Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта

12:01, 10 марта 2020, ПАИ

С 13 по 25 марта в Псковской области пройдет фестиваль «Крымская весна», приуроченный к празднованию 6-й годовщины воссоединения полуострова с Российской Федерацией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Главное событие фестиваля — концерт «Крымская весна — весна надежды!» — состоится 15 марта в центре Пскова. В рамках фестиваля в Псковской областной филармонии пройдет 46-й Фестиваль Русской музыки. В Псковской областной универсальной научной библиотеке будут представлены несколько книжных выставок, посвященных писателям Крыма и обзору публикаций о событиях 2014-го года, а одну из экспозиций — «Любимый Крым» — можно будет посетить виртуально на сайте библиотеки.

Помимо этого, в рамках фестиваля в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике откроется выставка «Мы снова вместе», а для школьников приготовлены тематические экскурсии. С 20 по 22 марта в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится 8-й Псковский международный конкурс юных исполнителей.

По случаю годовщины также пройдет несколько спортивных мероприятий. В частности, 14 марта в Псковском центре единоборств состоится первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей и девушек 2004—2005 годов рождения. 22 марта в спорткомплексе «Олимп» — финал Северо-Западного федерального округа в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В этот же день в Доме спорта пройдут соревнования по волейболу среди женщин (первая лига) в рамках Чемпионата России. Кроме того, в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» пройдет Чемпионат СЗФО по ММА.

В Великих Луках годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят 15 марта в центре города концертом «Крым и Россия — вместе навсегда». Помимо этого, несколько мероприятий состоятся и в библиотеках. В частности, в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского можно будет посетить книжную выставку «Крым-частица России», а в Городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара послушать о патриотах и героях Крыма разных лет.

Кроме того, 18 марта в рамках фестиваля «Крымская весна» в Доме культуры имени Ленинского комсомола пройдет концерт хора Валаамского монастыря.

Праздничные мероприятия к годовщине воссоединения Крыма с Россией запланированы и в других муниципалитетах региона, пояснили в пресс-службе.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. В этот день с 2014 году Крым (территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем) официально вошёл в состав Российской Федерации.

На протяжении нескольких лет в памятную дату во всех городах Республики Крым, а также во многих субъектах России проходят праздничные мероприятия. В Пскове они носят формат фестиваля под названием «Крымская весна».