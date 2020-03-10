Нуждающимся в жилье псковичам необходимо пройти перерегистрацию

12:03, 10 марта 2020, ПАИ

До 1 апреля включительно Управление по учету и распределению жилой площади администрации Пскова на улице Яна Фабрициуса, 6 в Пскове (кабинет 2) проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении.

«По закону Псковской области граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, каждые пять лет должны проходить процедуру перерегистрации. Была перерегистрация в 2015 году, теперь - в 2020-м. Если кто-то до нас не дойдёт, будем пробовать запрашивать информацию самостоятельно, искать, но лучше бы, конечно, чтоб приходили», - отметила консультант управления по учёту и распределению жилплощади.

Для перерегистрации необходимо предоставить следующие документы:

- паспорта (копии), свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (копии);



- выписку из лицевого счета или домовой книги на занимаемое жилое помещение из управляющей организации;

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

- документы, подтверждающие право гражданина на дополнительную общую площадь жилого помещения;

- в случаях, когда граждане имеют в соответствии с жилищным законодательством право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма, представляются документы, подтверждающие наличие такого права.