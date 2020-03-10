Деньги потребовали власти с «ребёнка войны» за вырубку деревьев в Псковском районе

13:44, 10 марта 2020, ПАИ

Жительница деревни Андрюшино Карамышевской волости Псковского района 84-летняя Таисия Смирнова, имеющая статус «дети войны», обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой помочь решить вопрос со спилом старых деревьев возле дома №16. Соответствующее обращение она написала на сайте главы региона – губернатор60.рф.

Таисия Смирнова напомнила, что обращалась с данной проблемой 5 декабря 2018 года на «прямую линию» с губернатором. После этого ей пришёл ответ регионального комитета по строительству и ЖКХ, а через некоторое время в деревню Андрюшино приехала глава Карамышевской волости с двумя мужчинами. «Они осмотрели деревья и предложили оплатить 2 тысячи рублей за выезд и по 35 тысяч рублей за каждое спиленное дерево, - пояснила пенсионерка. - Я была в шоке».

«Ещё раз прошу вас помогите спилить деревья, они очень старые. На свои деньги я потянуть это не могу, прошу о помощи, - написала пенсионерка. - Я отношусь к статусу «дети войны», и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошу помочь спилить деревья».

К своему обращению она приложила присланное от регионального комитета по строительству и ЖКХ письмо.

Ответственной за разрешение вопроса назначена глава Псковского района Наталья Федорова.