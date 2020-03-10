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Общество

Парк адаптации для инвалидов-колясочников предложил создать в Пскове депутат городской Думы

Депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов предложил создать в Пскове адаптационный парка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эту идею он проработал совместно с коллегой по Думе Федором Постновым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«С каждым человеком может случиться беда, и вопрос: как жить дальше? В Пскове проблема стоит также остро, как и во многих городах России. Поэтому мы предлагаем создать адаптационный парк для людей, попавших в беду и не приспособленных к передвижению по городу на инвалидных колясках», - отметил Денис Иванов.

Проект находится в разработке и на стадии архитектурного проектирования. «После того, как у нас на руках будет готовый проект, мы подадим его на рассмотрение в администрацию Пскова и Псковской области для того, чтобы понять, где есть возможность такой парк разместить. После чего выведем его на голосование по партийному проекту «Единой России» «Доступная среда». Люди с ОВЗ будут иметь возможность высказать мнение по поводу самого удобного расположения парка», - пояснил депутат.

Проект предусматривает наличие лестницы с разным перепадом высот от 2,5 см до 15 см для обработки навыков использования инвалидной коляски и преодоления на ней разных препятствий; дорожки с разными типами покрытий (песок, камни, щебень); специальные тренажёры  для разных групп мышц (включая вертикализаторы, брусья, висящие таблички на разной высоте для понимания, на какую высоту человек может дотянуться ) под навесом для тренировок в разное время года и любую погоду; тренажёр стандартный - лестничный пролёт со стандартными ступенями; разные типы пандусов с уклонами 5/8/12/20 градусов; места для сопровождающих  и автопарковка; беседка для встреч и отдыха.

Финансирование планируется получить за счёт средств президентского гранта и национального проекта «Комфортная городская среда».

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