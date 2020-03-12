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Общество

В Псковской области подготовлены документы об охране весеннее-нерестующих рыб

В Псковской области подготовлены документы об ограничительных мерах по вылову весенне-нерестующих рыб в водоемах региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Проект приказа ведомства с ограничениями, в том числе, на перемещение моторных плавательных средствах всех типов для всех категорий граждан в настоящее время находится на согласовании в псковской природоохранной прокуратуре. «Также проект приказа направлен в псковский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии для получения научного заключения по установлению сроков запретного периода», - уточнил председатель комитета.

Ранее на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова житель деревни Залахтовье Гдовского района Николай Григорьев высказал обеспокойство вопросом выхода очередного ежегодного приказа «О мерах по охране весенне-нерестующих видов рыб на водоемах Псковской области» и запрете на использование моторных лодок на водоемах.

«Природа давно проснулась, а приказа то нет!», - написал Николай Григорьев на сайте главы региона, отметив, что на озеро с завидным постоянством выходят моторные лодки.

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