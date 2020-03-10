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Общество

Премьера фильма «Смотри как я» с дочерью Андрея Турчака в главной роли состоится 9 апреля

Фото из "Инстаграма" Андрея Турчака

9 апреля состоится премьера фильма «Смотри как я» с Ольгой Турчак в главной роли - 21-летней дочерью заместителя председателя Совета Федерации, экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака. Об этом сенатор сообщил в своём «Инстаграме».

Приключенческую комедию снял 32-летний режиссёр Егор Сальников. Съёмки проходили в Таганроге (Ростовская область) летом 2019 года.

Егор Сальников. Фото со страницы режиссёра "ВКонтакте"

Герои картины - сбежавшая из детдома безбашенная девчонка по имени Оля (Ольга Турчак), Максим (Михаил Мещеряков) – слепой парень, уставший от причуд богатого отца. Случайно встретившись, ребята решают бросить всё и уехать на море. У Максима есть папины деньги, у Оли - тяга к приключениям.

Ольга Турчак - профессиональная актриса. В 2018 году она окончила Российский государственный институт сценических искусств.

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