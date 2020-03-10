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Общество

Картину «Ведут псов-рыцарей во Псков» представят в Иркутском музее на выставке «Возрожденные шедевры»

Отреставрированное полотно «Ведут псов-рыцарей во Псков» Гавриила Горелова, ученика Ильи Репина будет представлено в Иркутском художественном музее имени В.П. Сукачёва на выставке «Возрожденные шедевры», приуроченной к 150-летию музея 12 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В экспозиции — наиболее ценные экспонаты из музейного собрания, спасенные реставраторами: живописные полотна, произведения декоративно-прикладного искусства (керамика и предметы из драгоценных металлов), графические листы и антикварная мебель.

Всего будет представлено 50 экспонатов, среди которых: «Портреты предков» (XVII-XIX век) — четыре редких свитка из шелка и бумаги, на которых запечатлены генеалогические древа знатных семей Китая, икона Владимирской Богоматери (XVIII века), а также ценный кубок XVIII века, выполненный русскими мастерами из серебра и кокосового ореха, украшенный портретами Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны.

Над экспонатами в разные годы работали в лучших реставрационных центрах России, начиная с Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря (Москва) и заканчивая художественно-производственными мастерскими Улан-Удэ. Основную же работу провели специалисты реставрационной мастерской Иркутского художественного музея.

Выставка откроется 12 марта в 16:00 в главном здании Иркутского художественного музея (улица Ленина, дом 5) и будет работать до 26 апреля.

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