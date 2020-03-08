Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом

15:39, 10 марта 2020, ПАИ

10 марта Госдума РФ отклонила поправки о запрете президенту, премьеру, министрам и руководителям субъектов страны иметь недвижимость за рубежом, сообщает ТАСС.

В предложенной поправке говорилось о том, что президентом может быть избран гражданин России, «не имеющий в собственности объекты недвижимого имущества на территории иностранного государства». Аналогичные ограничения предлагалось установить для премьер-министра, глав регионов, сенаторов, депутатов и судей.

Согласно одобренным поправкам, чиновникам запрещается иметь иностранное или двойное гражданство, а также счета в зарубежных банках.

Всего Госдума при рассмотрении законопроекта об изменениях в Конституцию во втором чтении отклонила 169 поправок.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Второе чтение законопроекта о поправке прошло 10 марта, третье намечено на 11 марта. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.