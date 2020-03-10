Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»

15:11, 10 марта 2020, ПАИ

Жители Псковской области могут стать «Волонтерами Конституции». Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, главной задачей волонтеров станет информирование жителей региона об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны.

Волонтеры будут разъяснять россиянам суть предлагаемых поправок в Конституцию в местах массового скопления людей. Чтобы стать «Волонтером Конституции» необходимо подать заявку до 16 марта на сайте волонтерыконституции.рф.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России запланировано на 22 апреля.