0
16:43
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
15:51
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
15:11
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
14:38
В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий
14:05
Премьера фильма «Смотри как я» с дочерью Андрея Турчака в главной роли состоится 9 апреля
13:58
Крымская весна в Пскове и Великих Луках: Где и какие мероприятия пройдут в марте 2020 года
12:05
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
Еще новости
Общество

Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»

Жители Псковской области могут стать «Волонтерами Конституции». Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, главной задачей волонтеров станет информирование жителей региона об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны.

Волонтеры будут разъяснять россиянам суть предлагаемых поправок в Конституцию в местах массового скопления людей. Чтобы стать «Волонтером Конституции» необходимо подать заявку до 16 марта на сайте волонтерыконституции.рф.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России запланировано на 22 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Владимир Путин согласился обнулить свои президентские сроки, если это поддержит Конституционный суд Владимир Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом Владимир Путин приехал в Госдуму для обсуждения поправки о сроках президентства В Госдуме предложили обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию Голосование по поправкам в Конституцию не планируется переносить из-за коронавируса Госдума РФ рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Поправка к Конституции России о детях будет скорректирована Владимир Жириновский предложил после обновления Конституции провести досрочные парламентские выборы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10 марта 2020
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
10 марта 2020
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
10 марта 2020
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий
10 марта 2020
В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий
Премьера фильма «Смотри как я» с дочерью Андрея Турчака в главной роли состоится 9 апреля
10 марта 2020
Премьера фильма «Смотри как я» с дочерью Андрея Турчака в главной роли состоится 9 апреля
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
10 марта 2020
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
10 марта 2020
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
10 марта 2020
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта

Идет загрузка...