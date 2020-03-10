Международный женский день отпраздновали более 338 тысяч женщин Псковской области

15:41, 10 марта 2020, ПАИ

338,1 тысяч женщин Псковской области отпраздновали Международный женский день. В общей численности населения региона преобладают именно женщины, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

По данным на 1 января 2019 года, численность женщин составляла 53,7% общей численности населениях. На 1000 мужчин приходится 1160 женщин.

Численность экономически активных женщин региона в возрасте 15 и старше лет в среднем за 2019 год составила 151,4 тысячи человек. В 2018 году этот показатель составлял 153,8 тысячи человек. 95,6% или 144,7 тысячи женщин имеют доходное занятие, а 4,4% женщин или 6,7 тысяч человек остаются безработными.

Средний возраст работающих женщин составляет 44 года, а безработной – 40 лет. Женщины, проживающие в Псковской области, работают во всех областях экономики. Женскими видами деятельности в регионе можно назвать торговлю, образование и деятельность в области здравоохранения, в сфере социальных услуг.

33,9% женщин имеет среднее профессиональное образование, 31,8% имеют высшее образование. Средний возраст женщин Псковской области на 1 января 2019 года составляет 45,6 лет, что на 7,2 года больше, чем возраст мужчин.