Ангар пилорамы горел под Гдовом

14:59, 10 марта 2020, ПАИ

Неэскплуатируемый ангар пилорамы горел в деревне Полично Гдовского района 9 марта. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, в результате возгорания обрушилась крыша и помещение выгорело внутри.

Рабочие, которые находились в этот день на пилораме, увидели задымление в 12:30 и оперативно вызвали пожарных. Собственник здания оценил восстановление кровли в 100 тысяч рублей.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Местная полиция проводит по данному факту проверку.