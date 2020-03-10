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Ангар пилорамы горел под Гдовом

Неэскплуатируемый ангар пилорамы горел в деревне Полично Гдовского района 9 марта. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, в результате возгорания обрушилась крыша и помещение выгорело внутри.

Рабочие, которые находились в этот день на пилораме, увидели задымление в 12:30 и оперативно вызвали пожарных. Собственник здания оценил восстановление кровли в 100 тысяч рублей.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Местная полиция проводит по данному факту проверку. 

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