В честь 75-летия Победы стартовал всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою»

16:24, 10 марта 2020, ПАИ

Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

25 февраля 2020 года начался прием заявок на участие в проекте, его проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в сотрудничестве с Музеем Победы, Почтой России, РГДБ и Национальной родительской ассоциацией.

Фонд организует конкурс ежегодно с 2018 года, и его главной целью является знакомство подрастающего поколения с именами сверстников – маленьких героев войны. Благодаря конкурсу дети могут изучить истории детей и подростков, которые во время войны сражались наравне с солдатами и партизанами, работали в тылу.

«Для каждого из нас 75-летие Победы – великий праздник, и именно через личные истории детей и подростков, воевавших, погибших, выживших в этой войне, мы стремимся передать подрастающему поколению историческую правду», - рассказала Оксана Федорова.

В 2020 году конкурс проводится по 5 номинациям: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия» (возрастные группы 7–10, 11–13, 14–17 лет). В номинации «Видеорепортаж» принимаются и индивидуальные, и групповые работы участников от 7 до 11 лет. В этом году также была введена новая номинация «Фотоколлаж» - это индивидуальная или групповая работа детей на основании фотоматериалов по теме конкурса, объединенных единым логическим замыслом. Участие могут принимать подростки от 10 до 17 лет.

Работы принимаются до 31 марта 2020 года. Список победителей будет объявлен 15 апреля, а церемония награждения состоится 25 апреля в музее Победы на Поклонной горе.