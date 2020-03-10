0
16:43
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
15:51
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
15:11
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
14:38
В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий
14:05
Премьера фильма «Смотри как я» с дочерью Андрея Турчака в главной роли состоится 9 апреля
13:58
Крымская весна в Пскове и Великих Луках: Где и какие мероприятия пройдут в марте 2020 года
12:05
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
Еще новости
Общество

В честь 75-летия Победы стартовал всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою»

Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

25 февраля 2020 года начался прием заявок на участие в проекте, его проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в сотрудничестве с Музеем Победы, Почтой России, РГДБ и Национальной родительской ассоциацией.

Фонд организует конкурс ежегодно с 2018 года, и его главной целью является знакомство подрастающего поколения с именами сверстников – маленьких героев войны. Благодаря конкурсу дети могут изучить истории детей и подростков, которые во время войны сражались наравне с солдатами и партизанами, работали в тылу.

«Для каждого из нас 75-летие Победы – великий праздник, и именно через личные истории детей и подростков, воевавших, погибших, выживших в этой войне, мы стремимся передать подрастающему поколению историческую правду», - рассказала Оксана Федорова.

В 2020 году конкурс проводится по 5 номинациям: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия» (возрастные группы 7–10, 11–13, 14–17 лет). В номинации «Видеорепортаж» принимаются и индивидуальные, и групповые работы участников от 7 до 11 лет. В этом году также была введена новая номинация «Фотоколлаж» - это индивидуальная или групповая работа детей на основании фотоматериалов по теме конкурса, объединенных единым логическим замыслом. Участие могут принимать подростки от 10 до 17 лет.

Работы принимаются до 31 марта 2020 года. Список победителей будет объявлен 15 апреля, а церемония награждения состоится 25 апреля в музее Победы на Поклонной горе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
В Пскове организуют бесплатный кинопоказ документального фильма «Архитектура блокады» К 75-летию Победы в Псковской области провели мониторинг братских захоронений федерального значения Владимир Путин: Россия готова ответить любому агрессору Движение на дороге «Порхов – Дно» закроют 28 апреля Акция «Бессмертный полк русской поэзии» стартовала в Псковской области Минобороны запустило проект о женах советских военачальников Великой Отечественной войны Состояние братских захоронений проверили в Псковской области Памятные медали к 75-летию Победы вручили ветеранам Пскова Останки более полутысячи человек из Псковской и Новгородской областей найдены в братской могиле у Жестяной Горки Более 19 тысяч советских воинов перезахоронили поисковики «Следа пантеры» в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10 марта 2020
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
10 марта 2020
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
10 марта 2020
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий
10 марта 2020
В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий
Премьера фильма «Смотри как я» с дочерью Андрея Турчака в главной роли состоится 9 апреля
10 марта 2020
Премьера фильма «Смотри как я» с дочерью Андрея Турчака в главной роли состоится 9 апреля
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
10 марта 2020
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
10 марта 2020
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
10 марта 2020
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта

Идет загрузка...