Псковский губернатор поздравил работников госархива с профессиональным праздником

17:58, 10 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ветеранов и сотрудников областного Государственного архива с профессиональным праздником. В своем Instagram глава региона отметил, что сотрудники архива делают большое дело в сохранении исторической правды.

Михаил Ведерников обратил внимание, что благодаря непрерывной работе по изучению сотрудниками архива забытых страниц прошлого, тысячи людей получают возможность узнать о своих предках и их достижениях. «Отдельных слов благодарности заслуживает работа в рамках проекта «Без срока давности», — добавил он.

Губернатор также рассказал о двух не имеющих аналогов и невосполнимых в случае утраты документах, которые хранятся в Государственном архиве Псковской области. Это рукописный сборник XV века под названием «Книга пророка Даниила и многим святым жития», в который входит отрывок «Слова о погибели Рускыя земли и по смерти великого князя Ярослава» – произведения XIII века, известный всего по двум сохранившимся спискам.

Там же хранятся метрические книги Торопецкого уезда за 1839 год, в которых имеется запись о рождении Модеста Мусоргского, усадьба которого расположена на берегу Жижицкого озера.

«Коллеги, спасибо вам за сохранение и популяризацию отечественной истории! Желаю вам успехов и новых открытий!» — добавил Михаил Ведерников.