Руководитель псковской соцзащиты обсудил с президентом австрийской благотворительной организации возможности сотрудничества
Глава комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева встретилась с президентом австрийской благотворительной организации «Kleine Herzen» Паскаль Вайер. Об этом Псковскому агентству информаци сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.
Паскаль Вайер обсудила возможности дальнейшего сотрудничества на благо нуждающихся семей с детьми и центром помощи детям региона.
В течение недели Паскаль Вайер будет находиться в Пскове и планирует посетить 7 интернатных учреждений области, чтобы узнать об итогах проектов, которые были реализованы совместно с Детским фондом, а также собрать информацию об имеющихся нуждах.