Индексацию региональных выплат планируют законодательно закрепить в Псковской области

21:13, 10 марта 2020, ПАИ

Трёхпроцентное повышение размера пособий и социальных выплат планируют закрепить в законодательстве Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» рассмотрят в ходе внеочередной сессии 12 марта.

Документ внесет изменения в семь действующих законов области: «О денежном вознаграждении, причитающемся приёмным родителям, и льготах, предоставляемых приёмной семье», «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области», «О социальной поддержке многодетных семей», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О детях войны, проживающих в Псковской области».

Закон закрепит новый размер региональных социальных выплат с учётом произведённой трёхпроцентной индексации. Это денежное вознаграждение, причитающееся приёмным родителям и опекунам, ежемесячное пособие на ребенка, ежегодная денежная выплата отдельным категориям гражданам на приобретение твёрдого топлива при наличии печного отопления, выплаты многодетным семьям, выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политический репрессий, выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда Псковской области».

Отмечается, что действие новых положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Финансовое обеспечение годовой индексации составляет 23,9 млн рублей.

Законопроект подготовил комитет по социальной защите Псковской области в рамках исполнения рекомендаций согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В декабре 2019 года депутаты фракции «Единая Россия» поставили вопрос о необходимости закрепить трёхпроцентную индексацию социальных выплат в региональном законодательстве.