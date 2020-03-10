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Общество

Михаила Строда разыскивают родственники в Псковской области

Двоюродного брата Михаила Строда разыскивает его родственник в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области.

У разыскиваемого есть родной брат Сергей и сестра по отцу Анита, которые проживают в Латвии. Его сестра возможно проживает в деревне Вышгородок Дедовичского района Псковской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Михаиле Строде, просят обратиться к волонтерам проекта в Псковской области на электронную почту pskovnews@mail.ru.

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