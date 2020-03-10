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Общество

Редкую средневековую печать нашли в Великом Новгороде

Редкую свинцовую печать, которая могла принадлежать великому князю Всея Руси Василию II, нашли археологи в Великом Новгороде, пишет Интерфакс.

Отмечается, что находка были сделана на раскопе на Софийской стороне города на берегу реки Волхов. По мнению археологов, на одной из сторон печати может находиться оттиск имени второго ее «владельца» — брата Василия Темного, князя Ивана Васильевича. 

«Если эта гипотеза подтвердится, то найденная печать станет первой в своем роде. Печати Василия II археологи находили и раньше, но вот такие, не только с именем великого князя, но и с именем его брата, специалистам не встречались никогда», — сообщил руководитель работ сотрудник института археологии РАН Олег Олейников.

Раскопки у гостиницы «Интурист», которые проводятся в связи со строительством в этом месте Волховской набережной, начались несколько дней назад.

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