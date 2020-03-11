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Общество

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - это 40-летний житель Лондона Адама Кастильехо, пишет «Интерфакс». 

Диагноз ВИЧ мужчине поставили в 2003 году. Справиться с вирусом ему помогла пересадка стволовых клеток костного мозга во время лечения рака. Донор обладал мутацией гена, которая защищала его, а теперь и «лондонского пациента», от ВИЧ. Кастильехо прекратил прием антиретровирусных препаратов больше 30 месяцев назад, а вирус в его анализах так и не появился.

До этого пересадка костного мозга с той же мутацией помогла вылечиться от ВИЧ так называемому «берлинскому пациенту» Тимоти Брауну. Об этом стало известно в 2011 году, спустя 3,5 года после трансплантации.

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