Историческая экспозиция ЦИК России пополнилась артефактом из Псковской области

09:00, 11 марта 2020, ПАИ

Историческая экспозиция Центральной избирательной комиссии России, посвящённая первым послевоенным выборам 10 февраля 1946 года в Верховный Совет СССР, пополнилась артефактом из Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

На площадке II Общероссийского электорального медиафорума, который состоялся в Санкт-Петербурге 5-6 марта, председатель областного избиркома Игорь Сопов передал в дар председателю ЦИК России Элле Памфиловой оригинальную печать и копию протокола псковской участковой избирательной комиссии по первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР.



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области



Фото: Избирательная комиссия Псковской области













В ходе передачи исторических ценностей Игорь Сопов подчеркнул, что в 1946 году страна находилась в сложном послевоенном положении, но избирательная система смогла организовать в тяжёлое время выборы в Верховный Совет на территории всего Союзного государства. Кроме этого, он обратил внимание на то, что избирательная система является незыблемым и постоянно действующим органом, предоставляющим людям возможность реализовать свое избирательное право в любое время.

Элла Памфилова поблагодарила Избирательную комиссию Псковской области за уникальные предметы. Они станут частью тематической выставки, которая расположится в атриуме здания ЦИК России. Аналогичная выставка планируется и в Пскове.

Инициатором проекта, посвящённого первым послевоенным выборам 10 февраля 1946 года в Верховный Совет СССР, стала Центральная избирательная комиссия России. Псковская область наряду с остальными регионами страны принимают активное участие в подготовке выставки.

Избирательная комиссия Псковской области во взаимодействии с областным Государственным архивом еженедельно знакомит жителей региона с архивными документами по первым послевоенным выборам 1946 года.