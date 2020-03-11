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Общество

Историческая экспозиция ЦИК России пополнилась артефактом из Псковской области

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов

Историческая экспозиция Центральной избирательной комиссии России, посвящённая первым послевоенным выборам 10 февраля 1946 года в Верховный Совет СССР, пополнилась артефактом из Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

Оттиск печати на копии протокола псковской участковой избирательной комиссии по первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР в 1946 году

На площадке II Общероссийского электорального медиафорума, который состоялся в Санкт-Петербурге 5-6 марта, председатель областного избиркома Игорь Сопов передал в дар председателю ЦИК России Элле Памфиловой оригинальную печать и копию протокола псковской участковой избирательной комиссии по первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР.

  • Копия протокола псковской участковой избирательной комиссии по первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР в 1946 году
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Копия протокола псковской участковой избирательной комиссии по первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР в 1946 году
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Копия протокола псковской участковой избирательной комиссии по первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР в 1946 году
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Копия протокола псковской участковой избирательной комиссии по первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР в 1946 году
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Копия протокола псковской участковой избирательной комиссии по первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР в 1946 году
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Копия протокола псковской участковой избирательной комиссии по первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР в 1946 году
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Копия протокола псковской участковой избирательной комиссии по первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР в 1946 году
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области

В ходе передачи исторических ценностей Игорь Сопов подчеркнул, что в 1946 году страна находилась в сложном послевоенном положении, но избирательная система смогла организовать в тяжёлое время выборы в Верховный Совет на территории всего Союзного государства. Кроме этого, он обратил внимание на то, что избирательная система является незыблемым и постоянно действующим органом, предоставляющим людям возможность реализовать свое избирательное право в любое время.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова

Элла Памфилова поблагодарила Избирательную комиссию Псковской области за уникальные предметы. Они станут частью тематической выставки, которая расположится в атриуме здания ЦИК России. Аналогичная выставка планируется и в Пскове.

Инициатором проекта, посвящённого первым послевоенным выборам 10 февраля 1946 года в Верховный Совет СССР, стала Центральная избирательная комиссия России. Псковская область наряду с остальными регионами страны принимают активное участие в подготовке выставки.

Избирательная комиссия Псковской области во взаимодействии с областным Государственным архивом еженедельно знакомит жителей региона с архивными документами по первым послевоенным выборам 1946 года.

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