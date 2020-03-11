Новые сувениры выпустил Псковский музей-заповедник
Псково-Изборский музей-заповедник выпустил памятные конверты с экспонатами из музейных коллекций, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.
Также к 75-летию Победы изданы конверты с диорамой «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года». В следующем году будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского, в связи с этим музей впервые изготовил сувенирные виниловые магниты с образом Александра Невского из летописного лицевого свода.
Конверты и магниты продаются в музейном магазине Приказной палаты Псковского кремля.