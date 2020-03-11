72-летняя жительница Плюсского района сгорела в собственном доме
72-летняя жительница Плюсского района сгорела в собственном доме. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС, пожар произошёл около 11:00 10 марта в деревне Заянье.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде.
Около 15:30 в Порхове на улице Орлова загорелся жилой дом на две семьи. Источник огня находился в нежилой квартире дома. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неизвестных лиц.