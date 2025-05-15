Полиция задержала подозреваемых в массовом поджоге автомобилей в Пскове
Подозреваемых в поджоге дорогостоящей иномарки задержали в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, ночью 7 апреля у дома на улице Труда в Пскове был совершён поджог автомобиля «Мерседес-Бенц», принадлежащего местному жителю. Из-за возникшего пожара пострадали также несколько стоявших рядом автомашин.
Полиция провела оперативно-разыскные мероприятия и задержала подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались четверо мужчин, проживающих в Санкт-Петербурге. По предварительным сведениям, мотивом для преступления мог послужить конфликт из-за интересов профессиональной деятельности потерпевшего.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как отметили в Следственном управлении УМВД России по Пскову, следствие по данному делу продолжается. Проводятся необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Видео поджога автомобиля смотрите здесь.
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