Полиция задержала подозреваемых в массовом поджоге автомобилей в Пскове

13:07, 15 мая 2025, ПАИ

Подозреваемых в поджоге дорогостоящей иномарки задержали в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, ночью 7 апреля у дома на улице Труда в Пскове был совершён поджог автомобиля «Мерседес-Бенц», принадлежащего местному жителю. Из-за возникшего пожара пострадали также несколько стоявших рядом автомашин.

Полиция провела оперативно-разыскные мероприятия и задержала подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались четверо мужчин, проживающих в Санкт-Петербурге. По предварительным сведениям, мотивом для преступления мог послужить конфликт из-за интересов профессиональной деятельности потерпевшего.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как отметили в Следственном управлении УМВД России по Пскову, следствие по данному делу продолжается. Проводятся необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Видео поджога автомобиля смотрите здесь.