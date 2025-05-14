Пьяные псковичи повредили патрульный автомобиль и сняли всё на телефон

17:55, 14 мая 2025, ПАИ

36-летнего водителя «Ауди А5» остановили сотрудники ГИБДД УМВД России по Пскову на территории автомойки на Запсковье. У псковича и его пассажиров имелись явные признаки опьянения, и водитель отказался проследовать в служебный автомобиль по просьбе полицейских. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Водитель «Ауди А5» и его пассажиры оскорбляли сотрудников ГИБДД, причинили телесные повреждения одному из полицейских, а также повредили зеркало и дверь патрульного автомобиля. Свои действия псковичи снимали на мобильный телефон.

В связи с тем, что псковичи оказали сопротивление сотрудникам полиции, к ним применили специальные средства. После чего их доставили в УМВД России по Пскову. В отношении водителя составили административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме того, выяснилось, что ранее молодой человек был осуждён за кражу и привлекался к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде. В прокуратуру для дальнейшего направления в суд передали уголовное дело по статье 261.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Собранные материалы также направят в региональный Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).