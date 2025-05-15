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Общество

Клещ присосался к веку ребёнка в Псковской области

Клещ присосался к веку шестилетнего ребёнка в Пушкиногорском районе, сообщили ПАИ в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

Фото: ПАИ

Насекомое на нижнем веке обнаружили после того, как семья возвращалась с отдыха на природе. Родители девочки немедленно обратились в приёмное отделение больницы. Заместитель главврача по медицинской части, врач-инфекционист Александр Антонов осмотрел ребёнка и извлёк клеща.

Клещ был направлен в ПЦР-лабораторию для исследования на наличие инфекций. Выяснилось, что насекомое является переносчиком боррелиоза.

Пациентке назначили лечение и дали рекомендации по профилактике. На 10–21-е сутки ей необходимо сдать кровь на обнаружение антител к возбудителям клещевой инфекции.

Ранее сообщалось, что более 200 человек пострадало от укусов клещей в Псковской области за неделю.

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