Управляющую салоном связи в Пскове наказали за регистрацию сим-карты на вымышленного человека

11:08, 15 мая 2025, ПАИ

Управляющую салоном сотовой связи в Пскове, жительницу Красногородского района, осудили за регистрацию сим-карты на вымышленного человека. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Ранее сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность женщины. Установлено, что она умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, зарегистрировала сим-карту на вымышленного человека. Тем самым информация в базе данных сотового оператора перестала соответствовать объективности, достоверности и актуальности, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре России.

Псковский городской суд признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения и обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре РФ, правил доступа к указанным информации, информационным системам, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре РФ, с использованием своего служебного положения). Ей назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

«Пресечение незаконного оборота сим-карт органами ФСБ России направлено на укрепление безопасности страны. В условиях СВО их неконтролируемый оборот способствует деятельности спецслужб иностранных государств, нацеленных на мошенническую и иную противоправную деятельность, осуществление диверсионно-террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов», – пояснили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.